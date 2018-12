Minnestund for de drepte studentene i Bø

Universitetet i Sørøst-Norge planlegger en minnestund for Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen i januar. De drepte kvinnene studerte i Bø.

Universitetet gjør nå det de kan for å ivareta medstudentene til de unge kvinnene som ble drept da de var på fjelltur i Marokko, melder NRK.

Minnestunden i Bø skal holdes 7. januar, når studentene er tilbake på studiestedet. Rektor Petter Aasen sier at den vil bli preget av at det som skjedde i Atlasfjellene ikke bar var brutale drap, men at det var en politisk motivert handling.

– Det som har skjedd, strider mot grunnleggende menneskelige verdier og er så bestialsk at det er vanskelig å uttrykke med ord, sier han.

– Samtidig vil vi hedre minnet om to flotte og flinke studenter, som var godt likt i studiemiljøet, både blant medstudenter og faglærere, sier Åsen til NRK.

Et kriseteam er satt i beredskap for studentene ved universitetet.

Ueland og Jespersen studerte friluftsliv, kultur- og naturveiledning. De var på fjelltur i Atlasfjellene da de ble drept for en uke siden.

Tretten personer er pågrepet etter dobbeltdrapet, som etterforskes som en terrorhandling. Fire av de pågrepne mistenkes for å ha utført drapene på de skandinaviske kvinnene. Mennene har lagt ut en video på nettet der de sverger troskap til ekstremistgruppen IS.

Marokkansk politi sier mennene var ute etter å drepe turister, men mener det er tilfeldig at akkurat de to kvinnene ble tilfeldig valgt.

