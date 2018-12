Jernbanen forbi Steinkjer åpnet etter jordskred

Togtrafikken nordover fra Steinkjer ble midlertidig stanset etter et jordskred julaften. Ingen passasjertog ble berørt av oppholdet.

Skredet, som er rundt 70–80 meter bredt, gikk delvis ut i Byaelva nord for Steinkjer sentrum, i nærheten av fylkesveien og jernbanesporet. Ingen personer skal være berørt.

– Det er bekreftet at det ikke er skader på veien eller på sporet, men togleder valgte å stanse trafikken midlertidig, for å vente på at fagfolk kunne undersøke stedet og vurdere faren for ytterligere ras, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Kort tid etter opplyser Bane Nor til NTB at togtrafikken igjen går som normalt forbi stedet. NSB sier at ingen av deres passasjertog ble berørt av den midlertidige driftsstansen.

Både kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble varslet om hendelsen.