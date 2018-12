Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, ønsker å kjøpe Oslo Børs. Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet.

Oppkjøpsplanene blir presentert i en pressemelding fra Euronext mandag morgen. Det europeiske børskonglomeratet har kontakte styret i Oslo Børs VPS Holding, selskapet som eier Oslo Børs, «for å søke støtte for et bud på 6,24 milliarder kroner for samtlige utestående aksjer i selskapet». Budet innebærer en pris på 145 kroner per aksje, 32 prosent høyere enn den siste sluttnoteringen for selskapet bak den norske børsen. Budgiveren opplyser at det er en aksjonærgruppe i Oslo Børs VPS som har kontakt og bedt Euronext vurdere å kjøpe aksjene i selskapet. Det europeiske selskapet har allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet. (©NTB)