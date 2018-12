Mann pågrepet etter bilkapring i Bergen

En mann er pågrepet etter at en bilist ble slått og frastjålet bilen da han ville sjekke om alt var i orden med en fotgjenger i Fløyfjellstunnelen.

Det noe spesielle biltyveriet skjedde ved 23-tiden lille julaften, skriver Bergens Tidende. En ung mannlig bilfører fikk øye på en mann som gikk langs veien i Fløyfjellstunnelen. Da han stoppet for å sjekke om det sto bra til med mannen, ble han slått til, og fotgjengeren satte seg inn i bilen og stakk av.

– Dette var en som skulle være snill og se til at det gikk bra med denne fotgjengeren. Bilføreren prøvde å dra fotgjengeren ut av bilen, men uten hell, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

To timer senere ble bilen oppdaget av en politimann på vei hjem, og kort tid etter ble bilkapreren stoppet i en veisperring. Algrøy sier pågripelsen gikk rolig for seg og at den siktede er en mann i 40-årene fra Sunnhordland. Han mistenkes for vold, biltyveri og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Mannen som ble frastjålet bilen denne siste førjulsnatten ble hentet og kjørt hjem av en venn. Han ble ikke skadd i hendelsen.

(©NTB)