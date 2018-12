Importen av ferdigmat øker

Importen av ferdigmat har økt med 70 prosent siden 2010, samtidig vokser både kjøtt-, drikkevare- og fôrvareindustrien i Norge, viser en rapport.

I rapporten «Mat og Industri 2018», utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi, går det fram at importen av høyt bearbeidede matvarer, som pizza, sjokolade, kjeks, brød og bakervarer, har økt med 70 prosent eller om lag 20 milliarder kroner siden 2010, skriver Nationen.

Norge eksporterte ferdigmat for 46 milliarder kroner i 2017 og importerte for over 47 milliarder kroner.

Til tross for høy import, har matindustriens produksjonsverdi og driftsresultat økt med nær åtte prosent årlig de siste fem årene. Øvrig industri hadde i samme periode halv prosent tilbakegang, skriver avisen.

En av forskerne bak rapporten, seniorrådgiver Iver Pettersen, forklarer både høy vekst i matindustrien og høy import med at markedet for bearbeidede jordbruksprodukter er et marked i vekst.

Omsetningen er størst i sjømatindustrien, med en vekst på 15 prosent årlig. Omsetningsveksten i matindustrien samlet ligger i overkant av sju prosent.

