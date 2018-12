Slik var været i julen for 100 år siden

– Desemberværet i 1918 var litt kaldere og tørrere enn det er i dag, sier klimaforsker.

ABC Nyheter har sett på været i julen 1918 i fem norske byer, Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Informasjonen er hentet fra databasen til Meteorologisk institutt.

Nysgjerrig på hvordan været var i julen i 1918? Se faktabokser for fullstendig oversikt.

Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at gjennomsnittstemperaturen i Norge i 1918 var 1,2 grader. I 2017 var tilsvarende tall 2,2 grader.

– For meg kan det se ut som at desemberværet i 1918 var litt kaldere og litt tørrere enn det er i dag. Det er den typiske utviklingen vi har sett gjennom disse 100 årene, sier Elin Lundstad, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, til ABC Nyheter.

Videre sier hun at man stort sett forventer mildere klima og mer nedbør de kommende 100 årene.

– Men dette er litt forskjellig fra landsdel til landsdel. Tørke kan også forekomme oftere, sier Lundstad.

– Det ekstreme kan bli mer ekstremt



Været i Oslo julen 1918 24. desember: -2,2°, skyet, frisk bris og 0 millimeter nedbør. 25. desember: -1,8°, skyet, svak vind og 1,2 millimeter nedbør. 26. desember: -8,4°, lettskyet, vindstille og 0 millimeter nedbør. 27. desember: 3°, skyet, svak vind og 2,9 millimeter nedbør. 28. desember: -1,6°, delvis skyet, svak vind og 4 millimeter nedbør. 29. desember: -3,1°, delvis skyet, svak vind og 0,5 millimeter nedbør. 30. desember: -10°, lettskyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 31. desember: -10,4°, delvis skyet, svak vind og 0 millimeter nedbør.



Været i Trondheim julen 1918 24. desember: -2,9°, skyet, frisk bris og 0 millimeter nedbør. 25. desember: -5,3°, skyet, laber bris og 0 millimeter nedbør. 26. desember: -5,7°, skyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 27. desember: 3,4°, skyet, stiv kuling og 0 millimeter nedbør.

28. desember: -2,1°, skyet, laber bris og 0 millimeter nedbør. 29. desember: -7,9°, delvis skyet, frisk bris og 0 millimeter nedbør. 30. desember: -3,6°, skyet, svak vind og 0,5 millimeter nedbør. 31. desember: -0,6°, skyet, frisk bris og 0,6 millimeter nedbør.

Været i Bergen julen 1918 24. desember: 0,2°, skyet, vindstille og 0 millimeter nedbør. 25. desember: -2,7°, klarvær, svak vind og 0 millimeter nedbør. 26. desember: -0,6°, delvis skyet, lett bris og 0 millimeter nedbør. 27. desember: 2,2°, skyet, svak vind og 24,8 millimeter nedbør. 28. desember: 1,6°, skyet, svak vind og 8,3 millimeter nedbør. 29. desember: 1,9°, skyet, svak vind og 11,9 millimeter nedbør. 30. desember: -1,0°, lettskyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 31. desember: 0°, skyet, svak vind og 0 millimeter nedbør.

Været i Stavanger julen 1918 24. desember: 1,0°, skyet, laber bris og 0 millimeter nedbør. 25. desember: 0,2°, lettskyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 26. desember: 0,4°, delvis skyet, laber bris og 0 millimeter nedbør. 27. desember: 5,2°, skyet, frisk bris og 18 millimeter nedbør. 28. desember: 3,7°, delvis skyet, laber bris og 5,2 millimeter nedbør. 29. desember: 3,7°, lettskyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 30. desember: 1,8°, skyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 31. desember: 0,8°, skyet, laber bris og 0 millimeter nedbør.

Været i Tromsø julen 1918 24. desember: -4,2°, lettskyet, svak vind og 0 millimeter nedbør. 25. desember: -5,0°, klarvær, svak vind og 0,5 millimeter nedbør. 26. desember: -5,1°, klarvær, vindstille og 0 millimeter nedbør. 27. desember: -4,0°, lettskyet, frisk bris og 0 millimeter nedbør. 28. desember: -1,2°, skyet, vindstille og 0 millimeter nedbør. 29. desember: -2,8°, skyet, vindstille og 0 millimeter nedbør. 30. desember: -2,5°, skyet, vindstille og 0 millimeter nedbør. 31. desember: -1,4°, lettskyet, vindstille og 0 millimeter nedbør.

Marianne Tronstad Lund, forsker ved klimaforskningssenteret CICERO, sier at været i vår del av verden har vært og er veldig variabelt.

– Noen år eller sesonger er for eksempel kalde og våte, andre er mildere og tørrere. Den store variasjonen betyr også at det kan være vanskelig å merke endringer. Men når vi ser på landsbasis, så har Norge generelt blitt varmere og våtere, særlig de siste tiårene, sier hun til ABC Nyheter.

De røde prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur.Den blå grafikken nederst på bildet viser hvor mye nedbør som har falt i forhold til normalen. Den svarte streken viser gjennomsnittet for mengde nedbør i Norge fra 1870 og frem til i dag. Foto: Skjermdump yr.no

– Hvordan vil været utvikle seg de neste 100 årene?

– Jeg håper at været i 2118 er ganske likt som i dag fordi det sannsynligvis betyr at vi har lykkes med å kutte utslipp og begrense oppvarmingen av kloden, påpeker Tronstad Lund.

CICERO-forsker Marianne Tronstad Lund. Foto: Astrid Arnslett / CICERO

– Hvis vi ikke lykkes med det og den global oppvarmingen fortsetter, så forventer vi at Norge får et klima med blant annet mer nedbør – særlig styrtregn, flere varme dager og mindre snø i lavlandet. Men Norge er et langstrakt land og ikke alle endringer vil være like viktige overalt eller til alle tider på året. Været vil også fortsatt variere mye. Men det som vi i dag opplever som ekstremvær, kan bli mer normalt og det ekstreme mer ekstremt, understreker CICERO-forskeren.