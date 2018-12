Snøskredfaren øker i nordvest

Det er ventet flere naturlig utløste snøskred på Nordvestlandet julaften. Utover i julen øker også farenivået andre steder.

Faren for snøskred er betydelig for Trollheimen, Sunnmøre, Romsdal og Indre Fjordane ifølge nettsteder varsom.no. Her er det varslet naturlig utløste flakskred på julaften. Det samme gjelder Hardanger.

Flakskred er store flak av snø som løsner når svake lag kollapser. De kan nå en fart opp mot 130 kilometer i timen på bare 6 sekunder. Selv en mindre belastning, gjerne i brattheng, kan være nok til å utløse et flakskred.

Farenivået opprettholdes 1. juledag. Da utvides også varslet til å gjelde store deler av Troms, Vest-Telemark og Hallingdal.