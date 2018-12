To pågrepet etter bruk av elektrosjokkvåpen

To personer er pågrepet etter trusler med elektrosjokkvåpen i Bergen. Våpenet skal også ha blitt brukt mot en person.

Politiet fikk melding fra et utested i Bergen om at en gjest hadde vist fram et elektrosjokkvåpen og siden gått fra stedet.

– En person følger etter gjesten og en kamerat har telefonkontakt med oss i politiet. Dermed blir vi holdt oppdatert om bevegelsene deres og kan pågripe dem etter noen få minutter, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet for opplysninger om at mannen med elektrosjokkvåpenet har truet gjester på utestedet, og en person sier våpenet er brukt mot ham. Han har ifølge Magnussen merker på halsen, men ingen skader ut over dette.

– Han har fått beskjed om å oppsøke legevakten for en sjekk, mens de to andre involverte er satt i arresten hos oss. Våpenet er beslaglagt, forteller Magnussen. Hva som ligger bak truslene og bruken av elektrosjokkvåpenet er ikke kjent.

– Fornærmedes opplysninger kan tyde på at dette har skjedd uprovosert, men det er får det bli opptil etterforskningen å belyse.

De pågrepne mennene er begge i 20-årene og er folk som er kjent av politiet fra før. En av dem er siktet for å ha truet og brukt elektrosjokkvåpenet. Den andre er siktet for å ha oppbevart våpenet etter at de forlot utestedet.

Bruk av elektrosjokkvåpen er forholdsvis sjelden, og slike våpen er forbudt i Norge.

