BKK vurderer vindkraft – eierkommunene sier nei

Kraftselskapet BKK vurderer å satse på vindkraft i Hordaland, men de fleste av fylkets kommuner – mange av dem eiere i BKK – er ikke interessert.

Dersom staten åpner fylket for vindkraftutbygging, er BKK interessert, skriver Bergens Tidende. Problemet er at nesten alle kommunene som blir vurdert, har gjort det klart at de ikke vil ha vindkraftanlegg. Og situasjonen blir neppe enklere av at mange av de samme kommunene også er medeiere i BKK.

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) er ordfører i Lindås, som ikke ha vindmøller, enten de tilhører BKK eller andre aktører.

– En satsing på vindkraft må være forankret hos eierne. BKK burde informert oss på forhånd om selskapets nye engasjement for vindkraft, sier Byrknes. Heller ikke i Granvin, Kvam eller Voss er det noen entusiasme å spore for vindkraft i nærmiljøet.

– BKK vet veldig godt hva vi mener, og vi kommer fortsatt til å være like tydelige overfor selskapet som vi har vært i høringsrunden til NVE, sier ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) i Voss.

Direktør Olav Osvoll i BKK Produksjon vil ikke kommentere ordførerkritikken, men sier selskapet ikke ønsker å havne i konflikt med eierkommunene.

– Vi vet at vindkraft er et følsomt tema. Det vi har gjort så langt, er å be selskapets styre om lov til å sondere mulighetene for vindkraft. Et enstemmig styre sa ja til dette, sier Osvoll.

