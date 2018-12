Fotballtrener dømt for samleie med 14-åring

En fotballtrener er dømt til ett års fengsel for samleie med en 14 år gammel jente og seksuell omgang med en 17-åring på en institusjon der han jobbet.

Mannen, som er i 20-årene, inviterte den yngste av jentene hjem til seg for å se på film, skriver Dagbladet. De så filmen i sengen, fordi det ikke var sofa eller stoler i rommet, forklarte jenta i Hedmarken tingrett. Besøket endte med at de hadde samleie.

Mannen innrømmer at han visste at jenta bare var 14 år gammel. Han bekreftet også rettens oppfatning av at det var han som tok initiativ. Rettens samlede vurdering er likevel at det ikke var ufrivillig. De to hadde også samleie ved en annen anledning.

Den samme mannen var også tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang da han jobbet ved en institusjon for ungdom med rusproblemer. Dommen omfatter tre tilfeller av seksuell omgang med en 17 år gammel jente som var innlagt ved institusjonen.

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale drøyt 170.000 kroner i sakskostnader og erstatning til de to jentene.

Forsvarer Tore Jetmundsen Rindedal sier han og hans klient ikke er ferdige med å vurdere dommen. Han kan derfor ikke kan svare på om den blir anket.

