Vinterstengte fjelloverganger i jula

Juletrafikken spisser seg til, og Statens vegvesen oppfordrer folk til å kjøre pent i jula og være obs på hvilke fjelloverganger som er stengt.

Alle fjellovergangene i Sør-Norge var åpne lørdag ettermiddag.

Fylkesvei 51 over Valdresflye i Oppland stenges imidlertid julaften, før den åpnes igjen dagen etter, opplyser Vegtrafikksentralen Øst.

– Valdresflye stenges julaften klokken 16 fram til 1. juledag klokken 12, opplyses det.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet i Sogn og Fjordane og Oppland er vinterstengt. Det samme er fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatn i Oppland og Møre og Romsdal.

Glatte partier

Statens veivesen advarer bilister om glatte partier på E6 ved Dombås. Det var lørdag 12 minusgrader, meb både steder der det er bart og andre steder med snø- og isdekke.

Fredag var det kolonnekjøring over riksvei 7 på Hardangervidda på grunn av uvær. Lørdag var det minus ni grader og oppholdsvær i området. Også på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud ble det kolonnekjøring fredag, men her gikk trafikken som normalt lørdag. Det var da minus seks grader og oppholdsvær.

Krav til kolonnekjøring

Dersom bilen er dårlig skodd eller ikke tilstrekkelig godt utstyrt for vinterfjellet, risikerer man å bli holdt igjen om det blir kolonnekjøring.

Når fjellovergangene bare holdes åpne for kolonnekjøring, er det som regel ganske gufne vær- og føreforhold. Derfor stilles det krav til dem som skal være med, skriver Motor.

– Når det er mye trafikk over fjellet og det blir kolonnekjøring, kan ventetiden bli flere timer for å komme seg over. Da kan det være lurt å utsette reisen eller velge en annen vei, sier Birte Roverudseter i Statens vegvesen.

