EØS-motstanden i Fellesforbundet sprer seg

Flere avdelinger av Fellesforbundet går inn for å si nei til EØS-avtalen. Dermed øker muligheten for at forbundet snur på landsmøtet neste høst.

Avdelingene i Stavanger, Sunnhordland, Nord-Rogaland og Innherred går alle inn for et EØS-nei, skriver Frifagbevegelse.no. Lokalleder Arild Håvik i Stavanger er en av dem som har fått nok av avtalen med EU. – Jeg tror det ender med nei denne gangen: Det var tett sist. Jeg tror de skal jobbe hardt for å beholde ja-flertallet, sier Håvik til Klassekampen. For fire år siden vant ja-siden i forbundet et vedtak om EØS-avtalen med knappe 229 mot 226 stemmer. Bergen, en stor avdeling i Fellesforbundet, er blant dem som har snudd fra ja til nei, og til høsten kan saken igjen bli landsmøtetema. I tillegg til at flere lokale avdelinger er på vei mot nei-siden, kan Transportarbeiderforbundet være en del av Fellesforbundet før høstens møte. Transportarbeiderne, som i dag er en del av LO, er allerede mot EØS-avtalen. (©NTB)