Gardermobanen åpnet igjen

Feilen som førte til innstillinger og forsinkelser på Gardermobanen fredag, er reparert, og trafikken går igjen som normalt forbi stedet.

Bane Nor opplyste på Twitter litt etter klokken 4 natt til lørdag at banen var åpnet igjen.

En feil på et spor mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn førte til forsinkelser og innstillinger fredag, på en av årets travleste reisedager. Feilen ble meldt like etter klokken 17 fredag ettermiddag, og det ble raskt klart at den ikke ville være reparert før til natten.

Omtrent halvparten av Flytogets avganger ble innstilt, i tillegg til en rekke av NSBs regiontog.

For Avinor var fredag den travleste dagen hittil i 2018, med 100.000 reisende til og fra Oslo Lufthavn, og 250.000 i hele landet.

