Sp setter jordvern over lokaldemokratiet

Et forslag fra Senterpartiet om å skjerpe jordvernet på bekostning av lokaldemokratiet ble nedstemt på Stortinget, men Geir Pollestad gir ikke opp.

Da Stortinget nylig behandlet landbrukskapittelet i statsbudsjettet, falt Senterpartiets forslag om at kommunene må få tillatelse fra Fylkesmannen for å bygge på matjord.

Geir Pollestad sier til Nationen at han vil fortsette å kjempe for innstrammingen, selv om den flytter makt vekk fra lokaldemokratiet og over til statens representant.

– Jordvern er et av områdene hvor to hensyn møtes. Det ene er lokaldemokrati, det andre er jordvern. Vi har formuleringer i partiprogrammet som sier matjord er en nasjonal ressurs, og skal forvaltes nasjonalt, sier Pollestad, som leder Stortingets næringskomité.

– Vi har tatt det et steg videre og sier at det å bygge ned dyrket mark og å svekke livsgrunnlaget for kommende generasjoner ikke er del av lokaldemokratiet.

Pollestad mener forslaget ikke vil innebære å frata kommunene ansvaret for arealplanlegging ettersom Fylkesmannen allerede fører tilsyn med saker om nedbygging av matjord.

– Men vi snur det litt opp ned. Du må be om tillatelse, sier Pollestad.

(©NTB)