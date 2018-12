Legevakt og sykehus siktet etter at 15-åring døde

Innherred kommunale legevakt og Sykehuset Levanger er siktet for grov uforstand i tjenesten etter at en gutt på 15 år døde av hjertesvikt i 2016.

Ifølge NRK omfatter siktelsen også uforsvarlig helsehjelp. Det er de etterlatte som har meldt saken til politiet, som nå har tatt ut siktelse for å hindre at den blir foreldet.

– Etterforskningen skal konsentrere seg om svært mangelfulle systemer og dermed dårlig kommunikasjon mellom legevakt og sykehus, sier politiadvokat Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

Gutten, som på det tidspunktet var 14 år, oppsøkte legevakta fordi han hadde smerter i brystet, og han ble med en gang sendt videre til røntgenundersøkelse på sykehuset. Røntgenbilder viste et forstørret hjerte, og sykehuslegen anbefalte videre undersøkelser. Men ifølge NRK nådde brevet ikke fram fordi det ble liggende i tre måneder i den elektroniske postkassa til legevakta. Deretter ble det markert som lest, men uten at noen hadde sett på innholdet. Gutten døde året etter.

I fylkeslegens rapport om saken i fjor kom det fram at meldinger var markert som lest for å få tømt innboksen. Dette kan ha omfattet flere tusen prøvesvar, ifølge rapporten.

Sykehuset og legevakta risikerer foretaksstraff i form av bot. Ifølge medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag viser saken at rutinene for oppfølging av prøvesvar må være på plass.