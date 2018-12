Flere hundre deltok i fakkeltog på Bryne etter drapene i Marokko

Rundt 500 personer deltok fredag i et fakkeltog og en følelsesladd markering på hjemstedet til Maren Ueland som ble drept i Marokko.

– Det er viktig å stå sammen og viktig for folk å vise solidaritet. Det er viktig å stå sammen og vise følelser, det er sjokk og sorg man ikke klarer å forstå, sier Thor Inge Sveinsvoll, distriktsleder i Rogaland Røde Kors, til TV 2.

Hjemstedet til Maren Ueland er sterkt preget av drapene. I markeringen deltok blant annet både familie og venner av den drepte 28-åringen. Fakkeltoget startet fra Kaizersplassen og gikk opp til Bryne torg. På torget var det appeller og ulike musikalske innslag.

– De ønsket å delta fordi de setter pris på omsorgen som er uttrykt både her på Bryne, nasjonalt og internasjonalt. De setter stor pris på det, sier familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NRK.

– Står sammen

Ordfører i Time kommune Reinert Kverneland like før fakkeltoget starter Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Etter fakkeltoget åpnet Røde Kors dørene til Røde Kors-huset, der alle som ønsket det, fikk mulighet til å snakke med folk fra kommunen og folk med kompetanse på psykososial førstehjelp.

Markeringen ble organisert av Time kommune, det lokale næringslivet og ulike lag- og organisasjoner.

– Vi ønsker å vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi står sammen for en varmere verden, opplyser Odd Ivar Nese hos arrangørene.

Arrangørene understreket at markeringen ikke dreide seg om en minnestund, men et ønske om å vise støtte og medfølelse med familie og venner til Maren Ueland.

Markering i Marrakech

Fredag ble Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen også minnet under fredagsbønnen i Marrakech, skriver Stavanger Aftenblad.

– Den forferdelige handlingen har ingenting med islam å gjøre. Drapene fordømmes. Våre tanker går til de dreptes familier. Våre tanker går til hele Skandinavia. Vi muslimer fordømmer det som skjedde, var budskapet fra høyttalerne på torget Jamaa el Fna utenfor moskeen Argana.

– Drapene strider totalt med det både marokkanere og muslimer står for. Her er alle like mye verdt. Vi tolererer hverandre. Nå er det mange som føler på sinne og frustrasjon, sier Abdhak Belkhadir, en av dem som organiserte fredagsbønnen.

