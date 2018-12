Marokkanere vil ha dødsstraff for dobbeltdrapet

Marokkanere er rystet over dobbeltdrapet i Atlas-fjellene og samles til markeringer for å vise sin avsky. Samtidig øker kravet om dødsstraff for de skyldige.

Marokko har ifølge loven dødsstraff, men det praktiseres ikke. Men det bestialske drapet på norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen har ført til at stadig flere marokkanere krever at praksisen må gjenopptas slik at de skyldige kan dømmes til døden og henrettes. Alle marokkanere som NTB har møtt i Marrakech og Imlil, beklager på vegne av nasjonen det som har skjedd. Dobbeltdrapet har rystet landet, og lørdag planlegges det flere markeringer der folk vil vise sin avsky for det som har skjedd og vise medfølelse og sympati med de pårørende i Norge og Danmark. Les også: Kripos: Alt tyder på at drapsvideoen fra Marokko er ekte I Marrakech skal det etter planen være en minnemarkering på Jemaa el-Fna, den store markedsplassen i sentrum av byen. Etter det NTB erfarer vil samtidig et stort antall sjåfører og andre som jobber med å transportere og tilrettelegge for turister som skal på fjelltur, kjøre i kortesje opp til Imlil, fjellandsbyen nedenfor der Ueland og Jepersen ble funnet drept, for å vise sin sympati med ofrene. Ifølge nettavisen Morocco World News planlegges det også en støttedemonstrasjon utenfor Norges og Danmarks ambassader i hovedstaden Rabat lørdag for å vise ofrene den siste ære. Les også: Drapene i Marokko preger folk på Bryne Bistandsadvokat kritisk til pressens omtale av video Bror til drapsmistenkt: – Han ble hjernevasket