– Stress ned og legg bort mobilen når du skal kjøre hjem til jul

Stress ned, la mobilen ligge og pakk julegaver og annet trygt i bilen, lyder oppfordringene fra Trygg Trafikk og NAF før den store juleutfarten.

Fredag og lørdag blir store utfartsdager før juleferien.

– Vi ber folk som skal på farta å ha et aktivt forhold til vei- og føremeldingene. Planlegg turen din og sjekk meldinger underveis. Gjør ditt for en sikker og smidig trafikkavvikling. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake denne jula også, sier Birte Roverudseter i Statens vegvesen.

På vegvesen.no finner man trafikkmeldinger med oversikt over kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveier.

Fredag morgen meldes det om kolonnekjøring på grunn av uvær over både Haukelifjell og Hardangervidda. Sognefjellet stengte for vinteren tidligere denne uka.

– Ikke ta med deg julestresset inn i trafikken. Pust med magen og fokuser på veien. En ulykkesfri jul er viktigere enn å spare noen sekunder, sier fagsjef Tori Grytli i Trygg Trafikk før folk setter seg i bilene for å kjøre hjem til jul.

Les også: Mange foreldre vet ikke hvordan barna bør sitte

Pakker

Når bilen skal fylles med julegaver og bagasje, kan det få alvorlige konsekvenser dersom man ikke pakker bilen skikkelig.

– Løse gjenstander i bilen kan rett og slett få dødelige konsekvenser. Ved en ulykke eller bråstopp blir slike gjenstander livsfarlige. Sørg derfor for at ting som iPader, mobiltelefoner, drikkeflasker og annet ikke ligger løst inne i bilen. Løse gjenstander legges i hanskerommet eller under setet, sier Grytli.

Les også: Enkelte steder i landet får en ekstra hvit jul



SMS

Ikke svar på tekstmeldinger mens du kjører, lyder oppfordringen fra NAF.

Bruker du 23 sekunder på å skrive en kort SMS, kjører du over en halv kilometer uten å fokusere på veien når farten er 80 kilometer i timen.

Fra nyttår kan man få to prikker i førerkortet om man bryter mobilforbudet under kjøring.

- La mobilen ligge i fred og nyt kjøreturen sammen med familien. Stress ned og følg med på veien, slik at vi alle får en hyggelig førjulstid, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

For de som skal reise med fly kan det være greit å vite at på Oslo lufthavn blir fredag den travleste dagen med nesten 100.000 reisende. Ellers fordeler trafikken seg utover mange dager.