Dette er blant de ventede hendelsene fredag 21. desember.

Siste fredag før jul

Det er siste fredag før jul, og det er den dagen i året det er ventet stor bil-, tog- og flytrafikk rundt om i hele landet.

Samme dag åpner også julenissen børsdagen, og børsdirektør Bente A. Landsnes oppsummerer børsåret 2018, som ser ut til å gå i null.

Tre tiltalt for grovt hjemmeran

Tre menn i 20- og 30-årene er tiltalt for å ha utgitt seg for å jobbe i Hafslund, for deretter å stripse fast og true et ektepar hjemme i deres eget hus i Oslo.

Det er siste dag i rettssaken, som har gått i Oslo tingrett.

Stenger kullgruve

Tyskland markerer stengingen av den siste kullgruva i Bottrop, vest i landet.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er blant talerne.

Budsjettfrist i USA

Kongressen i USA har frist for å bli enige om neste års budsjett. Blir det ingen enighet, kan offentlige kontorer bli stengt i USA.

Natt til fredag godkjente flertallet i Representantenes hus Donald Trumps budsjettforslag til bygging av grensemur. Republikanerne trenger 60 prosent av stemmene for å få gjennom forslaget i Senatet, noe som er lite trolig, ettersom flere av stemmene må komme fra Demokratene.

(©NTB)