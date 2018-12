Enkelte steder i landet får en ekstra hvit jul

Meteorologer spår 70-110 mm nedbør i snø på Sørlandet.

Foreløpig spås Telemark og Agder til å få mest snø i landet, med opp mot en meter ventet snø. Snøfallet begynte i går, og det var spådd 30 cm snø i fylkene.

I dag, torsdag, er det mildere i luften og nedbøret kan heller komme i form av regn i ytre strøk. Vinterværet er spådd å gjøre en retur allerede i morgen, og snøen er forventet å lave ned igjen.

– Totalt gir våre siste prognoser 70-110 mm nedbør snø i de mest utsatte områdene av Agder og Telemark dagene frem mot julaften, men torsdagen gjør det vanskelig å fastslå hvor mye av nedbøren som vil komme som snø, forklarer vakthavende meteorolog ved StormGeo, Ina Ynnesdal til TV 2.

Utfordrende kjøreforhold

Idyllen en hvit jul bringer kan bli svertet av kjørevansker. Det er sendt ut farevarsel for Sørlandet på fredag som er ventet å bli den store utfartsdagen i landet, opplyser meteorolog Ragnhild Nordhagen til NTB. Årsaken er at det blir overgang fra regn til snø og dermed vanskelige kjøreforhold.

Allerede i helgen som var begynte Statens Vegvesen med kolonnekjøring over Haukelifjell.

Trafikkoperatør Mari Aarrestad ved Vegsentralen sa tidligere i uken til ABC Nyheter at med 30 centimeter snø skal man ikke utelukke at overgangene over fjellene vil kunne ta tid. Spesielt om det blir skikkelig vind.

– Hvis det ikke oppstår vind i tillegg snøfokk eller dårlig sikt, er det ingen grunn til å innføre kolonnekjøring på grunn av snøvær. I grunn en god nyhet, fortalte Aarrestad.

Aarrestad tror det kommer til å gå lettere i Nord-Norge, ettersom Sør-Norge blir spådd mest snø. Hun avdramatiserte:

– Det går som regel bra, og alle kommer hjem.

Har du mistet håpet om hvit jul på #Sørlandet ? ☃ På fredag ser det ut til at temperaturen synker og vi får en overgang fra regn (grønt felt) til snø (blått felt). Skal du reise av sted med bil, husk at det lokalt kan bli vanskelige kjøreforhold 🚙 pic.twitter.com/iOljAb42w5 — Meteorologene (@Meteorologene) 19. desember 2018

Hvit julaften

Til tross for gode snøprognoser for Sørlandet, er det usikker om snøen vil bli liggende i lavtlandet og langs kysten. Ifølge TV 2 vil temperaturene stige igjen på lille julaften, som kan gi regn og sludd.

På julaften blir temperaturene igjen kjølige. Det betyr at dersom snøen overlever søndagen, er det gode sjangsjer for en hvit jul.

– De fleste steder som har snø utenfor vinduet nå, vil fortsatt ha det når aller siste luke i kalenderen skal åpnes mandag, sier meteorolog Nordhagen til NTB.