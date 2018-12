Gardermoens bagasjebokser skitnere enn dosetene

Gardermoens bagasjebokser ved sikkerhetskontrollen er langt mer skitne enn toalettsetene på landets største flyplass.

Det skriver Aftenposten som har gjort renholdsmålinger på bookingskjermer, bagasjevogner og bagasjekontrollen på Oslo lufthavn.

Testen ble gjennomført med et instrument som måler antall bakterier og organisk materiale på en overflate. Om verdiene overstiger 1500, er det ikke rent.

Verst ut kom de ti bagasjeboksene som ble sjekket, hvor verdien i snitt ble målt til 19.909. Den skitneste boksen ble målt til 27.247. Den mest skitne bagasjevognen ble målt til 15.362, mens den skitneste skjermen hadde en verdi på 9.537. Ingen av boksene eller vognene var ren ifølge testen, mens to skjermer hadde verdier under 1.500.

Til sammenligning målte avisa renholdet på et herretoalett, hvor såpedispenseren ble målt til 2.528 og dosetet til 4.242. Altså var den skitneste bagasjeboksen mer enn seks ganger mer skitten enn dosetet.

Hans Bendik Eriksen, avdelingssjef for operativ drift ved Oslo Lufthavn, er ikke fornøyd med resultatene i renholdstesten og sier de skal bruke den til å styrke renholdet på flyplassen. Blant annet lover han at skjermene skal vaskes hver dag, at bagasjetrallene skal desinfiseres og at gamle bagasjebokser skal skiftes ut med nye bokser med antibakteriell overflate.

(©NTB)