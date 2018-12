Hvit jul i sikte fra sør til nord

Snøen blir liggende over store deler av landet og sikrer stemningen julaften. Men skal du hjem til en sørlandsk jul på fredag, må du kjøre forsiktig.

Det er sendt ut farevarsel for Sørlandet på den store utfartsdagen fredag, opplyser vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen. Årsaken er at det blir overgang fra regn til snø og dermed vanskelige kjøreforhold.

– Onsdag og torsdag blir det nedbør som trekker inn i Sør-Norge, forteller hun.

Det er et lavtrykk som ligger sør for Island som sakte, men sikkert beveger seg østover. Nedbøren kommer først som regn på Sørlandet, men så blir det kaldere – og dermed snø.

Vanskelig føre i Telemark og på fjellet

På Østlandet, Telemark og i fjellet faller snøen mange steder onsdag. Det kan skape trøbbel for dem som i hui og hast skal gjøre unna den siste julehandelen eller reiser tidlig på juleferie.



Det er sendt ut farevarsel på grunn av kombinasjonen av snø og vind i fjellet, og også i Telemark er det vanskelige kjøreforhold.

– Det kan være regn helt ute ved kysten på Østlandet og fare for at regnet fryser på bakken, påpeker statsmeteorologen.

Har du mistet håpet om hvit jul på #Sørlandet ? ☃ På fredag ser det ut til at temperaturen synker og vi får en overgang fra regn (grønt felt) til snø (blått felt). Skal du reise av sted med bil, husk at det lokalt kan bli vanskelige kjøreforhold 🚙 pic.twitter.com/iOljAb42w5 — Meteorologene (@Meteorologene) 19. desember 2018

Værmeldingen lover imidlertid greie forhold for dem som skal krysse fjellet i helgen, selv om det fortsatt kan komme litt snø helt i de sørligste fjellområdene.

Snøen skaper kanskje problemer når den faller, men for alle som drømmer om hvit jul, er værmeldingen lovende.

De fleste steder som har snø utenfor vinduet nå, vil fortsatt ha det når aller siste luke i kalenderen skal åpnes mandag, skal vi tro Nordhagen.

På nettsiden senorge.no s kart over snøforholdene, er store deler av landet lyseblått, men kysten er grønn og snøfri.

Våt julekveld i nord?

Folk i Trøndelag og nordover får ikke noe særlig med nedbør mens de gjør unna de siste juleforberedelsene. I Trøndelag vil temperaturene synke til minusgrader fredag og i helgen.



#Vegvesenet opptatt av å hjelpe deg og dine #trygtframsammen i jula. https://t.co/akKGlveOsV — Statens vegvesen (@VegvesenOst) 19. desember 2018

Men et lavtrykk er i ferd med utvikle seg like nord for Svalbard. Det vil ta med seg nedbør fra Lofoten og inn til Vest-Finnmark natt til mandag, først i form av snø og sludd. På kvelden julaften kan temperaturen stige og det kan bli overgang til regn i ytre strøk.

– Det ser ut til at det blir nedbør også i Nordland og Trøndelag utover mot kvelden, først som sludd og snø og så overgang til regn natt til første juledag, forteller Nordhagen.

– De stedene i nord som har snø, vil i hvert fall starte med en hvit jul, trøster hun.

Vestlandet ser ut til å slippe unna av mye av nedbøren som lavtrykket tar med seg sørover og østover, med unntak av litt nedbør sør for Stad onsdag og torsdag. Det vil komme som snø fra 4–700 meters høyde. Et annet lavtrykk «svirrer rundt» og kan også gi litt regn i ytre strøk og snø i fjellet i helgen, forteller Nordhagen.