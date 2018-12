Slått til blods og ranet på toget – ingen hjalp til

– Vi må ta vare på hverandre, sier Rune Stubberd Larsen, som ble ranet på Flytoget midt på lyse dagen.

Søndag ettermiddag ble Rune Larsen Stubberud (48) ranet på Flytoget fra Drammen til Asker. Det var Drammens Tiende som først skrev om hendelsen.

Til ABC Nyheter opplyser kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland at de vil vurdere tiltak.

– Dette er vel ikke en vanlig hendelse hos dere?

Nei, dette er heldigvis en svært uvanlig hendelse og vi i Flytoget ser selvfølgelig svært alvorlig på saken. Vi har tett oppfølging av både fornærmede og egne ansatte som ble berørt av hendelsen, sier hun.

– Vil dere vurdere vektere på toget etter hendelsen, eller andre tiltak?

– Vi er i gang med en prosess hvor vi evaluerer hendelsesforløpet og vår håndtering av situasjonen og vil basert på dette vurdere passende tiltak, sier Fottland.

Slått til blods bakfra

Larsen ante at det var noe som ikke stemte da han la merke til en mann som stod i midtgangen og lente seg på setene. Han begynte å ta forholdsregler, men det var ikke nok.

– Det første jeg tenkte var «at du hører ikke hjemme på Flytoget» - han så ikke ut som en typisk reisende. I tillegg var det noe med blikket hans. Jeg tenkte at her var det best å ikke se på ham, så jeg snudde meg og fortsatte å se på TV-serien, sier Larsen til Drammens Tiende.

Larsen la en arm over bagen. Før han rakk å reagere, fikk han et kraftig slag i bakhodet. Larsen forsvarte seg, men raneren fikk inn enda flere slag i ansiktet på Larsen. Blodet begynte å renne og Larsen ble omtåket. Raneren tok bagen og forsvant bakover i toget.

Larsen fulgte etter. Både passet og ipaden lå der. Raneren rotet rundt i bagen, mumlet noe om våpen, og sa han ville ha penger. Larsen tilbød ham penger, uten at han tok noe imot. Etter hvert lot raneren bagen ligge og forsvant videre bakover.

Vil ha mer omsorg og psykisk helsevern

Larsen oppfordrer politikere til å prioritere psykisk helsevern. Gjerningspersonen ble etterkant pågrepet, og skal ha vært i en psykotisk tilstand.

Det Larsen spesielt reagerer på, er at ingen av passasjerene hjalp til, verken før eller etter angrepet.

– Underveis i basketaket var det ingen som hjalp meg. Etter «kampen» gikk jeg blødende gjennom toget, og slik jeg oppfatter det, fikk jeg heller ikke da hjelp. Jeg fikk hjelp av Flytogpepersonalet så snart vi var ute av tunnelen og på Asker stasjon, men tiden gjennom tunnelen var rett og slett jævlig, skriver han på sin Facebook-vegg.

Hans oppfordring er at vi må ta vare på hverandre, bry oss og tilby støtte når vi ser noen som er skadet eller i fare.

– Det er/kan selvfølgelig være forbundet med fare å gripe inn i en situasjon, så hver og en av oss må selvfølgelig vurdere utifra opplevelse av risiko. Samtidig vil jeg ikke at vi skal bli landet der vi ser bort og ikke hjelper, skriver han.