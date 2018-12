Politiet tror savnet 24-åring falt i Nidelva ved et uhell

Videoopptak viser det som trolig er savnede Ola Grønning Bergem som faller i Nidelva i Trondheim. Politiet tror hendelsen er en ulykke.

Ingen har sett 24-åringen siden natt til søndag, da han var på utestedet Fire Fine i Trondheim sammen med venner. Politiet har gått gjennom videoopptak som viser at han havnet i vannet like ved utestedet, skriver Adresseavisen.

– Ut fra tid og sted og det man vet fra før, så er det stor sannsynlighet for at det er riktig person. Men videoen er ikke tydelig nok til at man kan være 100 prosent sikker før man eventuelt finner ham, sier politiadvokat Vegard Tobiassen i Trøndelag politidistrikt.

– Vi vet ennå ikke hva som er årsaken til at han havnet i vannet, men det virker som en ulykke, understreker operasjonsleder Stig-Roger Olsen.

Politiet tror 24-åringen har truffet en brygge nedenfor gangveien og deretter har havnet i vannet. Olsen sier videoopptaket er gjort i nærheten av der den savnede mannens mobiltelefon ble funnet natten han forsvant.

Det er planlagt nye søk etter Bergem onsdag.