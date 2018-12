Boksalget fortsetter å falle

Omsetningen av bøker har falt med fire prosent i år. Skjønnlitteratur for voksne har alene falt med ti prosent.

Nedgangen på fire prosent inkluderer sakprosa, skjønnlitteratur, underholdningsbøker, billigbøker, verk og serier per 30. november, viser statistikk fra Den norske Forleggerforening, skriver Dagsavisen.

Skjønnlitteratur for voksne går ned med rundt ti prosent, og nedgangen er på 20 prosent for oversatt litteratur for samme målgruppe, ifølge foreningen.

Den oversatte litteraturen for barn falt med 12 prosent i år, mens norsk skjønnlitteratur for barn er den eneste kategorien med vekst. Siden i fjor har salget økt med nesten 14 prosent.

Redaktør Vebjørn Rogne i Bok365 sier til avisen at nedgangen har vart i tre-fire år. Han sier at boksalget halvveis i 2018 falt med åtte prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Boksalget lå an til å bli det dårligste bokåret siden 2005, men nå ligger salget mer på 2006-nivå, som heller ikke var et jubelår.

(©NTB)