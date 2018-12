Nytt branntilløp på Mortensrud skole i Oslo

Brannvesenet rykket tirsdag kveld ut til Mortensrud skole i Oslo etter et branntilløp. Det er andre gang det brenner på denne skolen i løpet av bare tre uker.

– Vi har mistanke om at denne brannen er påsatt. Tre ungdommer er sett løpende fra stedet, forteller operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Meldingen om brannen kom inn til politiet klokken 20.11. At det gikk bra denne gangen skyldes ifølge politiet at ansatte klarte å slukke brannen før nødetatene ankom.

– Vi har fått opplysninger om at noen har knust en rute og kastet brannbart materiale inn i et klasserom. Vi søker i området med flere patruljer og politihunder, forteller operasjonslederen. Ved 22.20-tiden opplyser politiet at de ikke har funnet noen mistenkte, men at de vil følge opp relevante opplysninger i ettertid. Det vil også bli foretatt kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

Det er mindre enn tre uker siden en lignende hendelse ved skolen. Ved 20-tiden torsdag 29. november knuste noen et vindu på skolen og tente på noen gardiner. Også da ble det sett ungdommer på stedet før alarmen gikk.

I 2015 brant en av bygningene på Mortensrud skole. Skadene var så store at bygningen måtte rives.

Mortensrud skole er en barneskole med om lag 400 elever og 60 ansatte. Den ligger helt sørøst i Oslo.