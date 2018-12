Skal du krysse fjellet med bil før jul? – Sørg for mat, drikke og varme klær

Og at du har godt med tid. Størst usikkerhet er det knyttet til søndag og julaften.

Hjem til jul? Og på fire hjul? Med hund og unger i en bil fylt med pakker, mat og klær?

Torsdag og fredag er ventet å bli de store utfartsdagene i år. Men i de store forventningene til juletorsken, pinnekjøttet eller juleribba er det greit å skaffe seg en oversikt over veier som står i fare for å bli stengt, eller hvor det er sannsynlig at de blir kolonnekjøring.

Allerede i helgen som var begynte Statens Vegvesen med kolonnekjøring over Haukelifjell. Det berørte mange som skulle fra Østlandet til Vestlandet. Tirsdag morgen får bilistene kjøre «fritt».

Her finner du oversikt over kolonnetider.

Ha med mat

Trafikkoperatør Mari Aarrestad ved Vegsentralen sier til ABC Nyheter at utsiktene for helgen lover godt, men legger til at akkurat nå ser det litt annerledes ut.

Her fra E134 Haukelifjell retning vestover. Foto: Statens vegvesen

– Meteorologisk Institutt melder om at det kommer snø og stiv kuling fra i kveld, og at det kan bli lokale vanskelige kjøreforhold. Her kommer snøfokken inn, sier Aarrestad og fortsetter:

– Hvis folk kjører allerede i kveld må de være forberedt på at kolonnekjøring kan bli innført. Da er det viktig at folk tar med seg mat og drikke, samt varme klær.

Fra onsdag er det ifølge Meteorologisk Institutt ventet en hel del snø i Sør-Norge. Det kan by på utfordringer ved fjellovergangene.

Men akkurat i dag er fjellovergangene åpne.

Skal du kjøre hjem til jul de neste dagene? 🚙 Det kommer en god del snø (det blå feltet) i #SørNorge , særlig i indre Agder og nordover i Telemark og Buskerud. Det kan lokalt komme opptil 30 centimeter i løpet av onsdag og torsdag. pic.twitter.com/yhob67GxSH — Meteorologene (@Meteorologene) 18. desember 2018

Alle kommer hjem

Aarrestad forteller at med 30 centimeter snø skal man ikke utelukke at overgangene over fjellene vil kunne ta tid. Spesielt om det blir skikkelig vind.

– Hvis det ikke oppstår vind i tillegg snøfokk eller dårlig sikt, er det ingen grunn til å innføre kolonnekjøring på grunn av snøvær. I grunn en god nyhet, sier Aarrestad som samtidig sørger for å minne folk på å sørge for å ha godt med mat og drikke i bilen, samt varme klær.

Dersom fører, eller kanskje kartleser, skulle være i tvil, anbefaler Aarrestad å følge med på både veitrafikksentralen og Yr i sosiale medier.

Ikke snøstorm på E16 Ryfoss ved Fagernes, men snø på kamera. Foto: Statens Vegvesen

Siden julaften i år faller på en mandag, ventes det at utfarten vil fordeles seg gjennom helgen, og kanskje vil begynne allerede på torsdag ettermiddag. Det er tross alt mange som tar fri på fredag.

– Det går som regel bra , og alle kommer hjem, sier Aarrestad som har tro på at det i nordlige deler av landet vil gå lettere, siden det er i Sør-Norge det i skrivende stund er meldt mest snø.

– Kan bli tøft

Akkurat nå ser været ut til å bli tøffest på onsdag og torsdag, forteller statsmeteorolog Magnus Ovhed i Meteorologisk Institutt til ABC Nyheter.

– I utgangspunktet ser det ut som det kommer mest nedbør på kysten med tanke på helgen, men det er veldig stor usikkerhet på grunn av et lavtrykk. Dette kan treffe Norge på søndag og julaften, men det kan også passere, sier han.

Meteorologen forklarer at det skal små forandringer til i lavtrykkets rute for at det skal gi seg utslag. Han holder derfor åpent at det kan bli mildvær og regn på søndag og mandag, like mye som det kan bli minusgrader og snø.

– Det er usikkert hvordan slutten av helgen blir.

Skal du sette deg i bilen og krysse en av fjellovergangene er tilbakemeldingen enkel: Det er verst på onsdag og torsdag, mens fredag og lørdag ser greie ut.

– Kommer lavtrykket så blir det en god del vind også på fjellovergangene. Slår det til skikkelig, kan det bli ganske tøft.

– Så hva anbefaler du folk som skal kjøre over fjellene før jul?

– I hvert fall bør du sjekke værmeldingen. Kan du være fleksibel, bør du følge med og velge den værmessig beste tiden til å kjøre.

Fra sent i kveld ventes kuling og lett snø, dette kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold i #fjelletiSørNorge på grunn av snøfokk fram til fredag. Oppdater deg på https://t.co/sb4X9as5HV 🚙🌨 pic.twitter.com/1QVELwDiSO — Meteorologene (@Meteorologene) 18. desember 2018

