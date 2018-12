Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 18. desember.

Frp holder landsstyremøte

Frp har landsstyremøte i anledning sonderingene mellom regjeringspartiene og KrF.

Sonderingene mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF om en flertallsregjering skal være avsluttet. Disse må imidlertid godkjennes av partiene. Sonderingene startet 22. november etter at budsjettavtalen mellom de fire partiene var i havn på Stortinget. Planen er å innlede regjeringsforhandlinger etter jul.

Ny IA-avtale

En ny avtale om et inkluderende arbeidsliv skal etter planen undertegnes tirsdag.

Dagens IA-avtale utløper ved nyttår, og den nye avtalen skal gjelde i fire nye år. Dagens avtale har tre hovedmål: senke sykefraværet, få flere personer med funksjonsnedsettelse inn i arbeidslivet og bidra til at flere over 50 år jobber lenger.

Riksdagens leder orienterer

Riksdagens leder Andreas Norlén ventes å orientere om neste steg i jakten på en ny statsminister i Sverige.

Søndag ba Norlén de politiske partiene om å ta seg sammen for å unngå en fjerde avstemning om en ny statsminister. Både Ulf Kristersson og Stefan Löfven er blitt nedstemt.

Flynn mottar dom

Det ventes dom mot Michael Flynn, president Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, over et år etter at han tilsto å ha løyet for FBI.

Flynn ba tidligere i desember om å få slippe fengselsstraff fordi han «i hele hans karriere har viet all sin tid til nasjonen» og at han innrømmet å ha løyet for FBI, ifølge hans advokater.

(©NTB)