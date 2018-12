Dersom samferdselsministeren ikke svarer godt nok for seg om anbudet på Sørlandsbanen, vil Rødt be Stortinget sette Riksrevisjonen på saken.

Statsråd Jon Georg Dale (Frp) redegjør om anbudsrunden som førte til at britiske Go-Ahead skal kjøre togene på Sørlandsbanen i fremtiden, selv om andre selskaper lovet bedre kvalitet.

Det er ikke sikkert at det er nok for samferdselsministeren å gjenta budskapet om at britene «samlet sett leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet», skriver Aftenposten.

Det er ikke nødvendigvis nok, sier Rødts Bjørnar Moxnes og Aps Sverre Myrli til Aftenposten.

– Hvis Dale ikke overbeviser og gjør rede for de spørsmålene vi har stilt skriftlig, vil vi før jul be Stortinget pålegge Riksrevisjonen å undersøke anbudsrunden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han har bedt departementet om innsyn i et internt regnestykke som de hittil ikke har villet dele.

Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet sier på sin side at saken kan havne i kontrollkomiteen.

– Først skal vi høre hva samferdselsministeren har å si. Men vi vurderer så absolutt å ta saken til kontrollkomiteen, sier Myrli.

Ap, Rødt, SV og Sp har tidligere stemt for en uavhengig gransking av konkurranse.

