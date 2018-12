T-banetrafikken i Oslo går som normalt igjen etter tunnelbrann

T-banetrafikken mellom Tøyen og Brynseng er gjenopptatt etter at all trafikk på strekningen ble stanset mandag morgen som følge av brann.

– Vi har gjenopptatt trafikken ved Helsfyr, men det vil ta litt tid før all trafikk er helt tilbake i normal rute, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NTB.

Havarikommisjonen og Sporveiens egne fagfolk har gjort undersøkelser på brannstedet, og sporet er nå frigitt for trafikk. Undersøkelsene viser at skadeomfanget er mindre enn fryktet. Det innebærer at sporet vurderes som trygt.

Både politi og brannvesen ble varslet om hendelsen og deltok natt til mandag i arbeidet med å håndtere brannen. Ingen personer ble skadd i forbindelse med hendelsen.

Passasjerene ble fraktet med buss i perioden strekningen var stengt. Sporveien arbeidet mandag ettermiddag med å klargjøre T-banesporet og tunnelstrekningen. Tog og førere er samtidig posisjonert slik at de raskest mulig kommer tilbake i ordinært kjøremønster.