37-åring varetektsfengslet i fire uker for Holmenkollen-drap

Den 30 år gamle latvieren som er siktet for å ha drept en polakk i 50-årene i Holmenkollen i helgen, er varetektsfengslet i fire uker.

Vi ba om fire ukers varetekt med henvisning til faren for bevisforspillelse, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk også medhold i at han sitter de to første ukene i full isolasjon.

– Vi fortsetter arbeidet med vitneavhør. Det vil også bli foretatt ytterligere kriminaltekniske undersøkelser. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar, det er derfor for tidlig å kommentere skader og dødsårsak, sier Myrold.

Saken gikk som kontorforretning i Oslo tingrett mandag ettermiddag, hvilket innebærer at ingen av partene var til stede.

37-åringen satt i avhør i flere timer søndag, og han har samtykket til fengsling. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, sa til Aftenposten at han samtykker fordi han ønsker at saken blir mest mulig oppklart.

Politiet bekreftet søndag formiddag at mannen som ble knivdrept under julebordet i Holmenkollen, var en polsk statsborger i 50-årene, bosatt i Norge.

Drapet skjedde natt til lørdag da et bemanningsselskap hadde fest i en lavvo som leies ut til små og store selskaper på den såkalte «Lille Gratishaugen» ved skianlegget i Holmenkollen.

Politiet ble varslet om at en person var knivstukket ved 2.30-tiden. Da de kom fram til stedet, fant de mannen i 50-årene hardt skadd.

37-åringen, som er bosatt på Hamar, ble pågrepet og siktet for drapet. Han er kjent for politiet fra før og ble dømt til 21 dagers fengsel for knivtrusler i fjor.