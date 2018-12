Fylkesvei 13 over Gaularfjellet er åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av ras, mens fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt for vinteren.

Sognefjellet var først stengt på grunn av uvær, men mandag ettermiddag opplyser Statens vegvesen at veien er vinterstengt. De andre vinteråpne fjellovergangene inn og ut av fylket er åpne. Sogn Avis skriver at det er snø- og isdekke på veiene, samt lette snøbyger og laber bris i store deler av fylket.