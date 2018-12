Lang saksbehandling for voldsoffererstatning

Den gjennomsnittlige behandlingstiden for voldsoffererstatning er oppe i rundt to år. Justisdepartementet lover strakstiltak.

Tiden det tar å få en sak gjennom Kontoret for voldsoffererstatning er mangedoblet på bare noen få år. I 2016 var saksbehandlingstiden rundt tre måneder, skriver VG. I dag må folk som søker om slik erstatning, altså belage seg på å vente i to år.

– Det er frustrerende at vi har saker som kunne ha blitt behandlet, men at vi ikke har de tilgjengelige ressursene for å gjøre dette, sier informasjonsansvarlig Ole- Kristian Olsen.

Han legger til at antall ubehandlede saker er historisk høyt. Det er nå 1.150 flere ubehandlede saker enn for ett år siden. Per 13. desember var restansen på 4.618 saker. 2.641 av disse var klare til vedtak.

– Dette er saker som vi kunne ha behandlet i dag, dersom vi hadde hatt flere saksbehandlere, forteller Olsen.

Etter å ha fått økte bevilgninger etter 22. juli-angrepene, opplevde kontoret kraftige kutt – rundt 20 prosent – i fjorårets statsbudsjett. Dermed er det nå færre saksbehandlere, samtidig som søknadsmengden vokser, skriver avisen.

(©NTB)