Rørt Ullmann hyllet av statsministeren som «Norges første internasjonale skuespillerstjerne»

En rørt Liv Ullmann feiret 80-årsdagen med statsministeren, kolleger og venner på Nationatheatret. Erna Solberg mente Ullmann har vært veldig modig.

Bak søndagens bursdagsfeiring i Oslo sto Nationaltheatret og Riksteatret. Til stede var en rekke personer fra norsk og internasjonalt kultur- og samfunnsliv, blant dem statsministeren.

Hun beskriver ifølge Dagbladet Ullmann som Norges «første store skuespillerstjerne internasjonalt», og som en som banet veien for andre. I tillegg trekker hun fram hvordan hun har turt å prøve nye ting.

– Det jeg synes er mest fascinerende med henne er at hun har turt så mye forskjellig. For det første er hun en stor skuespiller. For det andre har hun turt å prøve seg. I en tidligere veldig mannsdominert bransje har hun blitt regissør og gjort mye annet, sier Solberg.

Beveget jubilant

Ullmann selv sier til avisen at hun er «rørt og beveget» av markeringen.

– For det første blir jeg veldig glad, men så kommer 13-åringen fram i meg og jeg blir enormt sjenert. Det de gjør her er ikke bare underholdende og nydelig for meg, men de gjør noe mer enn bare å rose meg. De snakker om viktige saker, sier jubilanten.

Første del av søndagens festivitas var åpen for pressen, mens en privat del av feiringen fortsatte etterpå – uten mediene til stede.

Skuespilleren kan se tilbake på en 60 år lang karriere. Den startet på Rogaland Teater, der hun debuterte som Anne Frank i 1957.

Prisbelønnet

Gjennombruddet utenlands kom med Jan Troells dramafilm «Utvandrerne» (1971). Hun vant en Golden Globe og ble nominert til Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.

Ullmann er også kjent for sitt mangeårige samarbeid med den svenske filmregissøren Ingmar Bergman, som hun også fikk datteren Linn med. Hun spilte i ti av hans filmer mellom 1966 og 2003.

Norges filmdronning har også hatt regien på en rekke filmer og teateroppsetninger, og det har resultert i flere hederspriser til henne, blant annet Peer Gynt-prisen – og Norsk kulturråds ærespris.

