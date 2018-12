Fjelloverganger gjenåpnet etter uvær

Riksvei 13 over Vikafjell og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er gjenåpnet, men det er søndag ettermiddag stadig kolonnekjøring på begge veiene.

– Det har kommet noe bedring i sør, og også over Vikafjell. Det ser ut til å gå riktig vei, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegrafikksentralen i Bergen til NTB.

I morgentimene skrev NRK at det også var kolonnekjøring på grunn av uvær over Haukelifjell (E134), Hardangervidda (Rv 7) og Hemsedalsfjellet (Rv 52).

Over Haukelifjell er det søndag ettermiddag stadig kolonnekjøring mellom Liamyrane bom og Vågslidtunnelen. Det er det også på Rv 52 over Hemsedalsfjellet.

Det er imidlertid fri ferdsel på Rv 7 Hardangervidda.

Snø, snøfokk, isdekke og glatte partier skaper vanskelige kjøreforhold på E6 over Dovrefjell, E16 over Filefjell, riksvei 15 over Strynefjell og på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.

De dårlige kjøreforholdene øker risikoen for uhell på veiene betraktelig.

En bil skled av veien på meget glatt underlag på Fv 152 over Reshjemheia ved Notodden, til tross for at farten ifølge politiet var «svært lav».

– Det har vært en del ulykker både i går og i dag, og det er jo typisk for årstiden, sier operasjonsleder Karianne Knudsen ved Øst politidistrikt.

– Av erfaring er det ofte flere ulykker når snøen begynner å komme, og det er denne typen vær. Folk anmodes om å kjøre etter forholdene.