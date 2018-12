Julestemning i Hammerfest – juleregn i sør

Nå ser man konturene av juleværet, som kan bli mest vått - men også litt hvitt.

Vakthavende meteorolog på Metrologisk Institutt, Kristen Gislefoss, understreker imidlertid at mye kan skje fram til jul – og at prognosene derfor må ses på som høyst foreløpige.

Likevel kan det være noen tendenser å merke seg i perioden opp mot jul.

– På Østlandet og i Oslo kan det komme snø i perioden, men det ser ut til å bli oppholdsvær på selve julaften, sier Gislefoss til NTB.

Han sier at snøen som kommer nå, nok kommer til å bli liggende fram til julaften på grunn av en litt kald værtype.

– Men enkelte dager blir det ikke kaldere enn rundt 0 grader, noe som betyr nullføre, og at man må være obs dersom man skal ut og kjøre bil, sier han.

Regn i sør

I Kristiansand kan det bli nedbør på julaften, helst i form av regn. Det ligger nemlig an til tre plussgrader, sier Gislefoss. Stavanger er neste stopp i vår juleværjakt.

– Stavanger kan også få litt regn på julaften, og 4–5 varmegrader, fremholder meteorologen.

Heller ikke Bergen har snø i vente.

– Her tviler jeg på at det blir hvit jul. Men vi ser at det kanskje blir oppholdsvær, og delvis skyet, på julaften – med østlig bris og 2–3 varegrader, sier Gislefoss.

Mildt i Tromsø

Trondheim kan få en fin julaften, med sørøstlig bris og om lag 8 minusgrader. I den grad det er snø i området, vil nok denne bli liggende fram til jul, anslår meteorologen. En kortvarig periode med grader på plussiden må påregnes, men selve julaften blir fin og kald for trønderne.

Vi tar videre en kikk på Bodø, der det akkurat nå ligger an til et par plussgrader på julaften – og sørvestlig vind. Det blir for det meste skyet – med noe nedbør som kommer ned som sludd eller regn på julaften.

I Tromsø blir det heller ikke det helt store juleværet, dersom vi skal tro prognosen akkurat nå. Her ligger det an til stigende temperaturer på julaften. 3 plussgrader tegner til en mild julaften – med noe regn, informerer meteorologen.

Men lenger nord, i Hammerfest, ser det ut til at julestemningen er reddet med et værvarsel som viser lett snø på julaften – og temperaturer på rundt 6 minusgrader.

– Her bør det bli hvit jul, fastslår Gislefoss.