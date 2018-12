Norsk seriesvindler for retten nok en gang

Mer enn 26 år etter at hun første gang ble dømt for bedrageri, må den norske kvinnen (61) nå nok en gang i retten, tiltalt for en rekke bedragerier.

Den 61 år gamle kvinnen må mandag møte i retten i Lyngby i Danmark, tiltalt for 22 bedragerier. Rettssaken finner sted mer enn 26 år etter at hun første gang ble tiltalt og domfelt for lignende forhold. Siden 1992 er kvinnen gang på gang domfelt for bedrageri – senest i Oslo tingrett fjor.

Da fastslo retten at kvinnens metode er å spille på folks følelser for blant annet å få dem til å låne seg penger, ofte beskjedne beløp, og til å lure seg til hotellovernattinger.

Ifølge VG har kvinnen operert med minst 22 forskjellige identiteter og er før rettssaken i Lyngby domfelt for til sammen 113 straffbare forhold som i hovedsak dreier seg om grove bedragerier og økonomisk kriminalitet.

I Sverige har kvinnen fått kallenavnet «Nordens største bedragerske», og hun er også tema i programmet Efterlyst på svensk TV3, ifølge Wikipedia, som har en egen oppføring om den norske kvinnen. I Danmark har 61-åringen vært hovedperson i podkasten «Kvinden med den tunge kuffert» i Politiken.

Nekter straffskyld

Kvinnen erkjente samtlige forholdene i tiltalen da hun sto foran dommeren i Oslo tingrett. Det kommer ikke til å skje når hun mandag møter for retten i Lyngby.

– Hun nekter seg i hovedsak skyldig, sier forsvareren, advokat Ulla Wulff Hansen, til NTB.

Ifølge tiltalen har hun flere ganger bodd på ulike bed and breakfast-steder, klostre og herberger flere steder i Danmark, steder hun har reist ifra uten å betale regningen. Påtalemyndigheten mener også at kvinnen har lånt penger av flere personer, til tross for at hun ikke hadde evne eller vilje til å betale tilbake. Hun er også tiltalt for tyveri av blant annet et bilde og et kobberstikk, skriver VG.

Fikk strafferabatt

I dommen der Oslo tingrett i fjor fant kvinnen skyldig i sju tilfeller av bedrageri, kom retten til at hun skulle dømmes til ett år og åtte måneders fengsel – hvorav ett år ble gjort betinget. Kvinnen fikk dessuten 20 prosent strafferabatt fordi hun ga en uforbeholden tilståelse etter tiltalen.

Retten bemerker i dommen at tiltalte allerede i 1992 fikk sin første dom og legger på grunnlag av straffeattesten hennes til grunn at hun har begått økonomisk kriminalitet, blant annet bedragerier av lignende art og omfang som i 2017-saken, over en periode på rundt 25 år.

Bedrageridommen var den 13. i rekken. Kvinnen er dømt for godt over 100 tilfeller av tyveri, bedrageri og ærekrenkelser, av personer i Norge og Sverige, siden dommen i Nedre Romerike forhørsrett i 1992. Ifølge Wikipedia har hun gjennom årene utgitt seg for å være begravelsesagent, diakon, jordmor, lege, overlege, parkeringsvakt, prest, psykiatrisk sykepleier, psykolog og sykepleier.