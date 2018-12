Polsk mann i 50-årene drapsoffer i Holmenkollen

Politiet bekrefter søndag formiddag at mannen som ble knivdrept under et julebord i Holmenkollen, var en polsk statsborger i 50-årene, bosatt i Norge.

– De pårørende er nå varslet, sier leder av seksjon for alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt, Anne Alræk Solem, til NTB. Drapet skjedde natt til lørdag da et bemanningsselskap hadde fest i en lavvo som leies ut til små og store selskap på den såkalte «Lille Gratishaugen» ved skianlegget på Holmenkollen. Politiet ble varslet om at en person var knivstukket ved 2.30-tiden, og da de kom fram til stedet fant de en hardt skadd mann i 50-årene. Vitner forsøkte å hjelpe mannen, AMK og politiet kom til stedet hvor det ble forsøkt gjenopplivning – men uten hell. Han ble litt senere erklært død på stedet. Fremstilles mandag En latvisk 30-åring bosatt på Hamar ble pågrepet og siktet for drapet. Han er kjent for politiet fra før, bekreftet Oslo-politiet lørdag. Han ble dømt til 21 dager fengsel for knivtrusler i fjor. – Den siktede har sittet i flere timer lange avhør. I morgen blir han fremstilt for varetekt, noe han har samtykket til, sier Alræk Solem. Den siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til Aftenposten at hans klient samtykker i varetekt fordi han ønsker saken best mulig oppklart. Både den drepte og siktede jobbet i bemanningsselskapet. Flere vitneavhør Det er blitt sagt at også den siktede er skadd. På spørsmål om dette, sier Alræk Solem: – Vi vil ikke kommentere dette nå av hensyn til vitneavhør som gjenstår. Men vi fortsetter med våre tekniske undersøkelser på stedet, og den siktede har forklart seg. Det er der vi er nå. Flere avhør, både av vitner og siktede, skal gjennomføres søndag, og Alræk Solem ønsker derfor heller ikke å gå nærmere inn på det påståtte bråket som skal ha funnet sted i forkant av drapet. Politiet har sikret seg en rekke beslag fra åstedet, blant annet kniven som skal være drapsvåpenet.