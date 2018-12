DN irriterer seg over E24s sitatpraksis

Dagens Næringsliv mener nettavisen E24 utfordrer loven når det gjelder både lengde og antall saker de siterer fra avisa.

En gjennomgang Medier24 har gjort i medieovervåkingstjenesten Retriever viser at E24 har nevnt Dagens Næringsliv i 673 artikler så langt i 2018. Det utgjør et snitt på 1,93 saker hver dag.

«Vi har lenge irritert oss over E24s praksis. De har en praksis når det gjelder å utnytte vårt stoff, både i antall saker og i mengde per sak, som utfordrer både åndsverkloven, markedsføringsloven og DNs vilkår.» skriver DN-redaktør Amund Djuve i en epost til Medier24.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og at sier at de ikke har vurdert rettslige skritt.

«Synes vel egentlig et Schibsted-eid selskap bør klare å opptre anstendig på dette området uten at vi skal måtte true med rettssak.» skriver han.

E24s redaktør Gard L. Michalsen er ikke enig i påstandene.

– Både antall saker og mengde er godt innenfor både åndsverkloven og markedsføringsloven, mener han.

Professor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo er ekspert på opphavsrett og sier til Medier24 at han tviler på at DN har grunnlag for å kalle E24s sitatpraksis for lovstridig.

