Kvinne operert i feil fot ved Sørlandet sykehus

En kvinne ble i november innlagt på Sørlandet sykehus i Arendal for å operere en leddbåndsskade i venstre fot. Da hun våknet var høyrefoten operert.

– En er i en sårbar posisjon i utgangspunktet ved en operasjon. Man legger livet sitt i hendene til de ansatte på operasjonsstuen og forventer den beste, og ikke minst riktige, behandlingen. Hendelsen har svekket min tillit til helsevesenet betraktelig, sier Margarita Jeanett Johansen (30) til VG.

Hun forteller videre at hun dager før operasjonen var på en forundersøkelse hvor det ble tegnet med tusj på venstre ankel, og at merkene fortsatt var tydelige da høyre ankel ble operert.

Da hun våknet etter narkosen kjente hun smerter i høyrefoten og spurte legen om de hadde operert riktig fot. De skal da ha oppdaget feilen, og ifølge Johansen beklaget seg med at det var fredag og at mange derfor var slitne.

– Om så de som opererte var så slitne at de kunne overse en tykk, sort pil, så burde de overhodet ikke operert, sier hun til avisa.

Fagdirektør Per Engstrand ved sykehuset skriver i en epost til VG at de har rutiner for å hindre at slike hendelser skjer, og sier at det derfor er trygt å la seg operere ved sykehuset.

– Dette er en alvorlig hendelse som ikke skulle ha skjedd og som vi sterkt beklager, skriver han.

