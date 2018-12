Sykehus får kritikk etter dødsfall på akuttmottaket

Haukeland universitetssjukehus får kritikk fra fylkeslegen etter at en mann døde på akuttmottaket i oktober.

Mannen hadde samme dag vært til fastlegen på grunn av sterke brystsmerter, hvor det ble gjort EKG-undersøkelse før han ble sendt til Haukeland universitetssjukehus. Der ble han raskt sjekket og satt til hastegrad oransje, som betyr at pasienten ikke skal vente mer enn 15 minutter på videre undersøkelser, skriver Bergens Tidende.

Mannen ble deretter innlagt på et rom alene. Gjennomgangen fra fylkeslegen viser at han i 44 minutter forsøkte å utløse alarmen på rommet for å få hjelp, uten at noen kom til.

20 minutter etter at alarmen stanset, ble 43-åringen funnet død på gulvet. Det var da gått minst halvannen time siden sist noen så til ham. Obduksjonen viste tegn på akutt hjertesvikt.

Gransking av hendelsen har ikke klart å avdekke hvem som stanset alarmen og hvorfor det ble gjort. Fylkeslegen kaller det uforsvarlig at ikke alarmen straks ble besvart hos en så alvorlig syk pasient.

Administrerende direktør Eivind Hansen beklager hendelsen overfor de pårørende.

– Dette er en tragisk hendelse som ikke skal skje i et akuttmottak, sier han.

