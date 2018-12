Avlyser French-foredrag etter kraftig kritikk

Kvinnekonferansen Svarta Bjørn i Narvik har valgt å avlyse foredraget med drapsdømte Joshua French etter skarp kritikk.

French holder flere foredrag i Norge i år, og skulle være trekkplaster under neste års Svarta Bjørn-konferanse under Vinterfestuka i Narvik.

Men etter skarp kritikk fra flere hold, ble det fredag besluttet å avlyse foredraget, skriver avisa Fremover.

Usmakelig

Blant annet gikk Ap-politiker Mona Nilsen ut og sa hun ville boikotte konferansen.

– Kongo er som kjent en av de verste landene på brudd menneskeverdet og krigsforbrytelser. At Vinterfestuka nå velger å bruke en tidligere leiesoldat i Kongo som foredragsholder, er direkte usmakelig, og et brudd på all intensjon med Svarta Bjørn-konferansen, skrev Narvik-politikeren på Facebook.

Problematisk booking

Fredag sier Vinterfestuka at de ser at bookingen var problematisk, spesielt i lys av den nylig utdelte fredsprisen.

– Vår intensjon var aldri å gjøre Joshua French til en helt, men å høre hans versjon av en mye omtalt og kontroversiell sak. Klimaet, debatten og offentlig omtale av hendelsene i Kongo har endret seg betydelig siden tidspunktet bookingen ble gjort. Dette har vi tatt inn over oss, og foredraget er derfor tatt ut av programmet, heter det i en pressemelding.

Svarta Bjørn-konferansen avholdes 22. mars.