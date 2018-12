Vikingene tapte slaget mot de blå

Statsbudsjettet har ingen redningspakke til de smuldrende vikingskipene på Bygdøy, slik KrF lovet å jobbe for. – Jeg er lei meg, sier UiO-rektor. – Katastrofe, mener SV.

– Jeg er lei meg. Dette er verdensarv som er truet. At man velger å se bort fra den tydelige meldingen vi har gitt politikerne, om tilstanden for vikingskipene, bekymrer meg veldig, sier Svein Stølen til Dagsavisen.

Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), som har ansvaret for vikingskipene og de andre gjenstandene fra vikingtida som befinner seg i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

– Skandale

Denne uka vedtok kulturkomiteen den delen av statsbudsjettet som handler om penger til blant annet museer. Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti gir ikke penger til å starte byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Den såkalte redningspakken på 20 millioner øremerket vikingskip som KrF lovet å kjempe for da de gikk i samarbeid med regjeringen, er heller ikke vedtatt.

– Komplett skandale. Universitetet har spilt tydelig inn at om det ikke vedtas en redningspakke på 20 millioner for å redde skipene her og nå, vil det få dramatiske konsekvenser. Regjeringen, og ikke minst KrF, vet godt at pengene trengs, men lar likevel være å bevilge dem, sier Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

Han representerer SV og Østfold i Stortinget, og sitter i familie- og kulturkomiteen der.

Vikingskipshuset (ofte kalt Vikingskipsmuseet) er et museum på Bygdøy i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Brytes ned



Vikingskipene på Bygdøy er fra 820-tallet. Gokstadskipet ble gravd opp på 1880-tallet, Osebergskipet tjue år senere. De og Tuneskipet har vært i Vikingskipshuset siden 1932. Problemet er imidlertid at skipene nå er begynt å sprekke opp. Dessuten er Vikingskipshuset for lite. Det er dimensjonert for 40.000 besøkende i året, men blir nå besøkt av rundt 550.000 årlig, og er Norges mest besøkte museum.

– Skipene degraderer hele tida, i en gradvis nedbrytingsprosess. Denne går fortere og fortere. Nå er skipene i en tilstand som gjør oss veldig bekymra. Vi trenger akutte tiltak for å ta vare på skipene her og nå. Bare de siste par årene har vi brukt mange millioner på slike akuttiltak, som å bygge nye støtter under skipenes skrog. Men det eneste som virkelig hjelper, er å lage et nytt bygg til skipene. Et nytt vikingtidsmuseum. En samla opposisjon har sagt at de ønsker dette, inkludert KrF da de var i opposisjon, sier UiO-rektor Svein Stølen.

To milliarder

Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foran Osbergskipet i 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er allerede avholdt en plan- og designkonkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Daværende undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var til stede da vinneren ble gjort kjent.

– Dette er et ikonisk bygg som skal videreutvikles til et annet ikonisk bygg. Prislappen på nytt museum er satt til rundt to milliarder kroner, informerer Svein Stølen.

Ansvaret for vikingskipene sorterer under nåværende forskningsminister Iselin Nybø (V). Hun tok seg ikke tid til å svare muntlig på Dagsavisens henvendelser, men hennes statssekretær Rebekka Borsch (V) skriver følgende i en e-post:

– Regjeringen tar dette på det største alvor. Siden 2012 er det bevilget 135 millioner kroner [for å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring]. Det bevilges også 5 millioner kroner til Saving Oseberg i 2019-budsjettet.

Svarer ikke

Saving Oseberg handler om å berge treverk som ble dårlig konservert på 1800-tallet. Men er ikke penger til de akutte tiltakene som trengs for å sikre skipene her og nå.

Om nytt vikingtidsmuseum skriver Rebekka Borsch at det er «et svært viktig og svært komplekst byggeprosjekt» der «Statsbygg, Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum og eksterne kvalitetssikrere har gjennomført viktige forarbeider» som «utgjør et solid grunnlag for å ta stilling til videre fremdrift».

Men noe mer om denne framdriften skriver regjeringens talsperson ikke. Spørsmålene om hvorfor regjeringen har bestemt seg for ikke å gi penger til vikingskipene, står med andre ord ubesvart.

Artikkelen er opprinnelig publisert i Dagsavisen