Hærverk i Geoparken – regningen kan komme på 60.000 kroner

– Det er mye penger, og det er trist å bruke ressurser på å rette opp sånt, sier Jone Halvorsen i Stavanger kommune.

– Det er ikke første gang det er hærverk i Geoparken, men det som var spesielt denne gangen var at det var av et så stort omfang. 33 av de store blåsene i Geoparken er stukket hull på eller skjært opp med kniv, sier Jone Halvorsen, seksjonsleder for park, vei og anlegg i Stavanger kommune.

Det var TV Vest som først omtalte saken.

Blåsene blir brukt som lekeapparat i Geoparken, og Halvorsen sier de er usikre på når hærverket skjedde, men at de tror det enten var i løpet av helgen eller mandag denne uken.

– Blåsene i seg selv koster mye; de finnes i flere ulike størrelser, men de største koster 3700 kroner per blåse. Snittprisen er derfor på cirka 1500 kroner, og i tillegg skal de graves ned og festes. Så det er mye arbeid å fikse dette, sier Halvorsen til RA.

Til sammen anslår han at det vil koste cirka 60.000 kroner å rette opp i ødeleggelsene.

– Det er mye penger, spesielt når det brukes på å rette opp hærverk, som jo er så unødvendig. Det er trist å bruke ressurser på å rette opp sånt, sier Halvorsen, og legger til at dette går utover driften av andre lekeplasser.

Onsdag var 33 nye blåser på plass i Geoparken. De gamle er nå verdiløse, og ble derfor kastet.

– Opplever dere mye hærverk?

– Jeg vil ikke si det er mye, men det skjer jo fra tid til annen. Denne gangen er det skader for titusenvis av kroner, så det er jo ganske grovt skadeverk og ganske alvorlig. Som regel opplever vi mindre skadeverk, og det må vi dessverre bare leve med. Det går langt mellom hver gang det er så ille som dette, sier Halvorsen til RA.

Han sier videre at det kan se ut som om vedkommende har brukt tid på å ødelegge blåsene.

– På noen av blåsene har vedkommende ikke bare stukket hull og gått videre, men skåret opp hele blåsen, slik at de lå i biter da vi fant dem, sier Halvorsen.

Les også:

Nytt hærverk på bomstasjon på Nord-Jæren

Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no