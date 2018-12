– Klart det er ubehagelig

Regissør reagerer på Frps forslag om å kutte offentlig støtte til Black Box Teater: – Kunstens rolle bør være å til enhver tid være provokativ, mener Pia Maria Roll.

– Det er ren løgn at vi oppfordrer til noe kriminelt. Det andre er bare retorikk. Det her er sensur. Det er veldig tydelig at Frp overhodet ikke er interessert i noen ytringsfrihet.

Slik kommenterer regissør Pia Maria Roll Fremskrittspartiets forslag om å kutte støtten til Black Box Teater. Forslaget ble fremmet under behandlingen av Oslo-budsjettet onsdag kveld, men fikk kun partiets egne stemmer.

Skuffet

Bakgrunnen for kuttforslaget er teaterstykket Roll har regi på, «Ways of Seeing», som ble fremført mellom 21. og 30. november på Black Box Teater. Stykket har vakt mye oppmerksomhet for at navngitte politikere omtales, og for å ha vist filmede innslag utenfor boligene til flere Frp-politikere, blant annet Christian Tybring-Gjedde, og justisminister Tor Mikkel Wara.

Partiet skriver i forslaget at dette kan «virke som en oppfordring til hærverk og brudd på lovgiving om privatlivets fred».

– Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere, uttalte Peter N. Myhre som sitter i finanskomiteen i Oslo for Fremskrittspartiet.

– Dette er forsøk på politisk sensur av kulturuttrykk. Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle få se fra noe seriøst parti i Norge. Slike forslag tilhører totalitære regimer, uttalte Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Hærverk

Rina Mariann Hansen. Foto: NTB scanpix.

Stykket omtaler navngitte politikere og har filmede innslag av hus og hager til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde. Forestillingen «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn», heter det i presentasjonen . Stykket vakte mye debatt, og ble beskyldt for å krenke privatlivets fred. «De er inntrengere» skrev Tor Mikkel Waras samboer i VG 1. desember.

6. desember ble huset og bilen til Tor Mikkel Wara tagget med påskriften «RASISIT» og et hakekors, og det hang hyssing ut av bensintanken. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker nå hærverket.

Kritiserer pressen

Det har vært stille rundt regissøren av «Ways of Seeing» den siste uka.

– Det er rett og slett fordi jeg ikke aksepterer å bli satt i sammenheng med dette her. De som har kjørt fram dette klimaet, er pressen, i samarbeid med de mest aggressive Frp-politikerne og propagandistene. Det er helt uansvarlig, mener regissøren, som samtidig påpeker at hun er innleid av teatret, og ikke fast ansatt ved Black Box Teater, som Frp i Oslo ønsker å fjerne støtten til.

Black Box får 12,3 millioner i driftsstøtte fra Oslo kommune for 2019.

Black Box får også 7,2 millioner i statsstøtte over kulturbudsjettet. Kulturminister Trine Skei Grande har understreket at hun ikke vil gripe inn i tildelingen av støtte til Black Box som følge av det omstridte stykket.

– Som kulturminister blander jeg meg selvsagt ikke inn i kunstneriske uttrykk, har Grande uttalt til Dagbladet.

– NRK gjør det hele tida

Roll poengterer at media viser film og foto av andre menneskers eiendommer hele tida.

– «Nytt på Nytt» gjorde det samme forrige fredag, da de gjorde narr av Øystein Stray Spetalen, fordi han er imot eiendomsskatt.

– Det å vise film utenfor huset til en person i en forestilling, i den konteksten det gjøres, uten at vedkommende er vitende om dette, er jo provoserende? Var målet å skape slike reaksjoner?

– Det bør være kunstens, men også medias, og kritikkens rolle å til enhver tid være provokativ. Og et viktig verktøy i maktkritikk er uforutsigbarhet, ellers vil makten alltid vite hvordan de skal møte den. Maktkritikk må være kreativ, ellers fungerer ikke demokratiet sier Roll.

– Det er klart at det er ubehagelig å få huset sitt filmet, og det har jeg forståelse for. En av Europas store teaterkunstnere Dario Fo hadde en legendarisk tekst hvor han latterliggjorde Berlusconi. Jeg håper da inderlig at det var ubehagelig for Berlusconi, noe annet ville jo vært direkte trist.

Prøver å forstå

Hun mener det samtidig er blitt en større aksept for å latterliggjøre minoriteter i Norge i offentligheten.

– Hege Storhaug satte ifjor igang en kampanje for at vanlige folk skulle dokumentere «den kulturelle revolusjonen» i Norge, og Human Rights Service viste bilder av muslimske jenter og unger som gikk på gaten i Oslo. Dette blir akseptert og det får statsstøtte, sier Roll.

– Det vi har arbeidet med i «Ways of Seeing», er å prøve å forstå hva som driver fram den økende islamofobien. Vi har prøvd å undersøke nettverkene som drar nytte av å skape et fiendebilde mot muslimer.

- Uinteressert i ytringsfrihet

Peter N. Myhre. Foto: Aslak Borgersrud.

– Det at Frp foreslår å kutte støtten til Black Box Teater viser bare at Fremskrittspartiet ikke er interessert i et fungerende demokrati. Jeg håper at Frp foreslår dette kuttet igjen, for det viser at de er helt uinteressert i ytringsfrihet og folkestyre, sier Roll.

– Denne tiraden faller på sin egen urimelighet, kommenterer Fremskrittspartiets Peter N. Myhre.

– Denne saken handler om en bevilgning over et kommunalt budsjett, ikke noe annet, sier Myhre.

