NRK forsvarer omtale av selvmord

NRK forsvarer at de gikk tettere på enn før i en reportasje om selvmord i psykiatrien i høst. NRK sier de fikk mest positiv tilbakemelding på serien.

NRKs reportasjeserie har tatt opp selvmord som samfunnsproblem, men i Klassekampen har flere aktører kritisert serien for å være fiksert på lovbrudd og skyld og for ikke å utvise forsiktighet i omtalen.

Ifølge NRK er det kommet rundt 300 tilbakemeldinger på serien, noe som er mye. Det aller meste er positivt, og folk er glad for at temaet endelig kommer opp, ifølge NRK. Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK advarer i Klassekampen mot en holdning der psykisk helse er så vanskelig at det ikke skal omtales.

– Alle som har levd en stund, har opplevd noen som sliter med alvorlig psykisk sykdom. Å la være å snakke om det er ikke en god vei å gå, sier Kalbakk.

Mediene har selv regulert sin omtale av selvmord, i paragraf 4.9 i Vær varsom-plakaten, men Redaktørforeningen vil ha en oppmykning av paragrafen.

Kalbakk sier en PFU-frifinnelse av TV 2 i høst påvirket arbeidet med serien om selvmord. TV 2-programmet «Åsted Norge» var klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å gjøre noe ingen hadde gjort før: De hadde vist fram et redskap benyttet i et selvmord i et fengsel. TV 2 ble frifunnet.

Kalbakk sier det var naturlig for NRK å ta med PFU-kjennelsen inn i sine vurderinger. NRK viste ikke fram, men omtalte selvmordsmetoder.

