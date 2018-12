Mukwege kan få hjelp av Norge til støttefond for ofre

Norge ser på mulighetene for å etablere et støttefond for ofre for seksualisert vold i krig og konflikter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den kongolesiske legen Denis Mukwege manet til handling da han tidligere denne uken var i Oslo for å motta Nobels fredspris.

– Jeg anmoder innstendig alle stater om å støtte opp om initiativet for å opprette et globalt oppreisningsfond for ofre for seksualisert vold i væpnede konflikter, sa han blant annet i talen under fredsprisseremonien.

Norge har tatt utfordringen:

– Vi er i allerede i kontakt med stiftelsen Mukwege driver. Vi er også i kontakt med FNs spesialrepresentant for seksualisert vold i konflikt og med andre aktører som jobber mye med dette. I første omgang for å utforske hvilke muligheter som finnes, sier Eriksen Søreide til NTB.

SV-forslag

SV-leder Audun Lysbakken fremmet torsdag et forslag i Stortinget om å be regjeringen utrede muligheten for å opprette et fond for å sikre oppreising og rehabilitering til ofre for konfliktrelatert vold.

– Et slikt initiativ er positivt. Vi ønsker å utforske om det finnes muligheter for et slikt fond, selv om det også kan være andre muligheter, sier Eriksen Søreide.

Et slikt fond vil være viktig støtte for overlevende og bidra til forebygging, fremholder Lysbakken.

Utstøtt

I nobelforedraget i Oslo rådhus var Mukwege opptatt av internasjonal anerkjennelse av lidelsene som er påført kvinner som har overlevd vold i væpnede konflikter.

– Jeg insisterer på spørsmålet om oppreisning: Tiltak som gir de overlevende erstatning og oppreisning slik at de kan starte et nytt liv. Det er en menneskerett, sa den fredsprisvinnende legen.

Under pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H) dagen etter fredsprisutdelingen gjentok Mukwege oppfordringen og viste til at mange av de kvinnelige ofrene blir diskriminert og utstøtt av samfunnet.

Stilles til ansvar

Eriksen Søreide sier at anerkjennelse er et viktig poeng:

– Veldig ofte handler dette ikke om store pengesummer eller store rettssaker, men om å bli sett og anerkjent som offer, for å komme videre. Samtidig må vi ikke komme i en situasjon der et slikt fond fratar de med ansvar det ansvaret de har for å yte oppreisning. Her er det et balansepunkt som jeg er sikker på at vi klarer å finne gode løsninger på, sier utenriksministeren til NTB.

SVs forslag er å opprette fond på nasjonalt nivå. Eriksen Søreide avviser ikke det, men sier at det også er fordeler med store internasjonale fond som har oversikt, distribusjonskanaler og ofte stort apparat på bakken.

– En mulig ulempe med nasjonale fond er nettopp risikoen for at du fratar land som ikke tar seksualisert vold i konflikt på alvor, det ansvaret de har. Men det viktigste i denne omgang er å være positiv til initiativet, sier hun.

