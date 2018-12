Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 14. desember.

Klimaforhandlinger i vranglås

Få timer før partene i FNs klimaforhandlinger skal komme til enighet, har forhandlingene gått i vranglås, ifølge Kinas klimautsending Xie Zhenhua. Han sier de «ikke aksepterer noen frafall».

I Katowice i Polen forsøker nærmere 200 land å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen. Samtalene har vart i nesten to uker.

Ny nedtur for May

Storbritannias statsminister Theresa May vil forhandle om et eget tillegg til brexitavtalen for å betrygge britiske politikere. Men EU er ikke overbevist.

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker lot det likevel skinne igjennom at døra fortsatt står på gløtt for nye diskusjoner med May.

Lokale banker BSU-vinnere

En rekke lokale banker tilbyr bedre rente på Boligsparing for ungdom (BSU) enn storbanker som Danske Bank, Nordea og DNB.

BSU-rentene kan variere fra 3,00 prosent til 3,95 prosent, ifølge en ny undersøkelse fra Huseiernes Landsforbund. De fleste storbankene tilbyr mer enn et halvt prosent poeng lavere rente enn de beste lokale.

Irland tillater abort

En av Europas strengeste abortlover er historie. Fra januar blir det tillatt for kvinner i Irland å ta abort opp inntil 12. svangerskapsuke, eller dersom det er en risiko for liv og helse for den gravide kvinnen.

Lovforslaget ble vedtatt torsdag, sju måneder etter at en folkeavstemning i landet viste et klart flertall for selvbestemt abort.

Like mange unge på sosialhjelp

Nesten to år etter at aktivitetsplikten ble innført for unge sosialhjelpsmottakere, er ikke andelen mottakere på 2,2 prosent gått ned, viser tall fra Nav. Etatens kontorer er likevel positive til at brukerne kommer seg ut av en passiv tilværelse, skriver Klassekampen.

(©NTB)