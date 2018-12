Kvinne utsatt for vold – politiet leter etter navngitt mann

Politiet rykket ut til Oslo sentrum natt til fredag etter meldinger om bråk og fant en kvinne i 20-årene, blødende. En bekjent av kvinnen mistenkes for vold.

Politiet meldte om voldsepisoden i Wessels gate på Twitter klokka 3.34 natt til fredag.

– Vi fikk inn en rekke meldinger fra beboere like før halv fire. De hadde hørt mye skrik, så vi sendte flere patruljer til stedet med en gang. Da de kom dit, fant vi en kvinne som har blitt utsatt for vold, liggende i bakgården. Hun blødde fra bakhodet, men var bevisst, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt til NTB.

Mens kvinnen ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet, lette politiet etter to menn som vitner hadde sett forlate stedet.

En time senere konstaterte politiet at kvinnen var utsatt for vold, men at hun ikke fremstår som alvorlig skadd.

– Opplysninger fra vitner tilsier at det er en relasjon mellom kvinnen og mistenkte. Vi har ikke kontroll på mistenkte foreløpig, men vi har fått et navn på ham, opplyser politiet.

Pedersen vil ikke ut med hvor mange patruljer politiet har i området, men sier til NTB at de tar saken alvorlig.

– Vi holder trykket oppe, men har ikke anholdt noen. Vi jobber på stedet og er i dialog med vitner, opplyste han ved 4.30-tiden. Den fornærmede kvinnen var da fortsatt på stedet.

