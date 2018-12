Brannvesenet: Mange hundre bygårder i Oslo har for dårlig brannsikkerhet

Brannvesenet i Oslo anslår at det finnes nesten 900 gamle bygårder i Oslo med for dårlig brannsikkerhet.

Torsdag var det ti år siden en større brann i Urtegata på Grønland i Oslo, der seks personer mistet livet. Denne brannen startet ved at noen tente på en barnevogn i trappeoppgangen. Beboere flyktet ut i denne oppgangen, dører ble stående åpne og hele oppgangen ble fylt med farlig røyk.

Oslo brann- og redningsetaten har siden begynnelsen av 2000-tallet gjennomført tilsyn i rundt 1.700 bygårder. Det ble startet et prosjekt for å øke sikkerheten i de gamle bygårdene etter flere store branner i årene etter årtusenskiftet. I Oslo finnes det omtrent 3.500 klassiske gamle bygårder som ble oppført fram til slutten av 1920-tallet.

– Vår risikovurdering viser at det fortsatt er nesten 900 gamle bygårder i Oslo som har for dårlig brannsikkerhet, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetaten.

Brannsjefen ber styrer i borettslag, samer, boligeiere og beboere forsikre seg om at ikke deres bygård er en brannfelle.

– Det viktigste er å ha et skikkelig brannalarmanlegg, som dekker alle leiligheter, kjeller loft og trappeoppgangen. Det gir beboerne et tidlig varsel ved brann og det redder liv, sier han.

I tillegg påpeker han at det er viktig at dører fra leilighet og kjeller inn til oppgangen er brannsikre, slik at brann ikke sprer seg så lett.